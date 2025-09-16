Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightദോ​ഹ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:55 AM IST

    ദോ​ഹ അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    text_fields
    bookmark_border
    ദോ​ഹ അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ് യോ​ഗം ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ അ​ധ്യാ​യം കു​റി​ച്ച ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ വ​ഞ്ച​ന​പ​ര​വും ഭീ​രു​ത്വ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ്​ ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ തു​ര​ങ്കം​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. അ​റ​ബ്​ മേ​ഖ​ല ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ​വ​രു​മെ​ന്ന സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു. എ​ന്നാ​ല​ത്​ ഒ​രു അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഭ്ര​മം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dohaking hamadSheikh Abdullah Bin hamadRepresentArab-Islamic Summit
    News Summary - Doha Arab-Islamic Summit; Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa to represent King Hamad
    Similar News
    Next Story
    X