    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:38 AM IST

    'ദി​വാ​ലി ഉ​ത്സ​വ് 2025' ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ക്ല​ബി​ൽ

    ദി​വാ​ലി ഉ​ത്സ​വ് 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ക്ല​ബി​ൽ
    'ദി​വാ​ലി ഉ​ത്സ​വ് 2025' ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന

    വാർത്തസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കോ​ൺ​വെ​ക്സ് മീ​ഡി​യ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് സ​ർ​വി​സ​സ് 'ദി​വാ​ലി ഉ​ത്സ​വ് 2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലെ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ക്ല​ബി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കു​ക.

    രം​ഗോ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യാ​ണ് രം​ഗോ​ലി മ​ത്സ​രം. തു​ട​ർ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 10 വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഡി​ജെ നി​ർ​മ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 'ഡാ​ൻ​ഡി​യ നൈ​റ്റ്' പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ബി​കാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഭ​ഗ​വാ​ൻ അ​സ​ർ​പോ​ട്ട ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ‍യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഭ​ഗ​വാ​ൻ അ​സ​ർ​പോ​ട്ട​യ്ക്ക് പു​റ​മെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​ധു​രി ദേ​വ്ജി, സോ​ണി​യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ, രാം ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, കോ​ൺ​വെ​ക്സ് മീ​ഡി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

