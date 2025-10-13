Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:13 AM IST

    ദി​വാ​ലി ഉ​ത്സ​വ് 2025 ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ദി​വാ​ലി ഉ​ത്സ​വ് 2025 ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് സ​ർ​വി​സ​സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹം ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കി. സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഈ​ഗി​ൾ ക്ല​ബി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് സ​ർ​വി​സ​സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​യി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദീ​പാ​വ​ലി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​വും ഐ​ക്യ​വും സ്നേ​ഹ​വും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​പ​ല​സ്തീ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ബി​കാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഭ​ഗ​വാ​ൻ അ​സ​ർ​പോ​ട്ട ത​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​വും സ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ബി​കാ​സി​ന്റെ പ​ങ്ക് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം ന​മ്മു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ജീ​വ​നോ​ടെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും ഏ​കീ​ക​ര​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ബി​കാ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹേ​ഷ് ദേ​വ്ജി, കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ പീ​സ്ഫു​ൾ കോ-​എ​ക്സി​സ്റ്റ​ൻ​സി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് മോ​ന ജോ​ർ​ജ് കോ​റോ, അ​മ​ദ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ രം​ഗോ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മ​ണി​യോ​ടെ, വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​തം, നാ​ടോ​ടി ക​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ ഡി.​ജെ നി​ർ​മ​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ദാ​ൻ​ഡി​യ നൃ​ത്തം മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി.

