Madhyamam
    6 Dec 2025 7:24 AM IST
    6 Dec 2025 7:24 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രു​ന്ന​താ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് എം.​പി. ജ​ലാ​ൽ ഖാ​ദിം സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് 20,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്നാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ 5,284 വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന കേ​സു​ക​ൾ ശ​രീ​അ​ത്ത് കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി അ​ഞ്ച് വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ഒ​ന്ന് എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം പ്ര​തി​ദി​നം 12 വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​ദി​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം പ​കു​തി​യോ​ളം വേ​ർ​പി​രി​യ​ലി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണി​തെ​ന്നും ഇ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും എം.​പി. ഖാ​ദിം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 94% കേ​സു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​താ​ണ്. ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വാ​ഹ​മോ​ചി​ത​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​വ​നം, ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ്, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ അ​ല​വ​ൻ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി രാ​ജ്യം പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 66 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​താ​യി എം.​പി. ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഭ​വ​ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു പ​ങ്കും വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം കാ​ര​ണം വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. മി​ക്ക ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ലെ​ത്താ​തെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത, ഏ​ഴ് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ്.വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ലമായി കു​ട്ടി​ക​ളി​ലുണ്ടാകുന്ന പ്ര​ശ്‌​നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്, സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ വി​മ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു സം​യു​ക്ത സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Divorce rates are increasing in Bahrain.
