Madhyamam
    Bahrain
    date_range 21 Dec 2025 12:24 PM IST
    കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കും ദി​വ​സേ​ന ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ്

    കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കും ദി​വ​സേ​ന ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ്
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ. ശൈ​ത്യ​കാ​ല സീ​സ​ൺ മു​ത​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളാ​യ കൊ​ച്ചി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ദി​വ​സ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കും നേ​ര​ത്തേ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ നാ​ല് ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്ന സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​നി മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ല​ഭ്യ​മാ​കും. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യോ​മ​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ന്‍റെ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​കാ​ര​വും ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​വു​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ല സ​ർ​വി​സു​ക​ളും വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റും നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    News Summary - Divasena Gulf Air service to Kochi and Thiruvananthapuram
