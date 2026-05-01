    Posted On
    date_range 1 May 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 9:18 AM IST

    കരുത്താർജ്ജിച്ച് ദിനാർ; ദീനാറിന് 251 ഇന്ത്യൻ രൂപ

    കരുത്താർജ്ജിച്ച് ദിനാർ; ദീനാറിന് 251 ഇന്ത്യൻ രൂപ
    മനാമ: ഇന്ത്യൻ രൂപയ്‌ക്കെതിരെ ബഹ്‌റൈൻ ദിനാർ കരുത്താർജ്ജിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വിനിമയ നിരക്ക് പ്രകാരം ഒരു ബഹ്‌റൈൻ ദിനാറിന് 251 രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കറൻസികളിലൊന്നായ ദിനാറിന്റെ കരുത്ത് തുടരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ വിപണിയിലെ സ്ഥിരത, പലിശ നിരക്കുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഗൾഫ് കറൻസികൾക്കുള്ള ആഗോള ഡിമാൻഡ് എന്നിവയാണ് ഈ വർധനവിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. വിനിമയ നിരക്കിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റം ബഹ്‌റൈനിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വരുന്ന മലയാളികളടക്കമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസകരമാണ്.

    കറൻസി മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനം ഇന്ത്യയും ബഹ്‌റൈനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാം. ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതി ഇടപാടുകളിലെ വിലനിർണ്ണയത്തിലും സെറ്റിൽമെന്റുകളിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടാകും. ആഗോള സാമ്പത്തിക സിഗ്നലുകൾക്ക് അനുസൃതമായി വിനിമയ നിരക്കുകളിൽ തത്സമയം മാറ്റങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ പ്രവാസികൾ വിപണി ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.

    TAGS:indian rupeesDinarstrengthened
    News Summary - Dinar strengthens; 251 Indian rupees per dinar
