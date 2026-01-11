Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:20 AM IST

    ക്ഷേ​മ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യം പ​കു​തി​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞെന്ന് മന്ത്രാലയം
    മ​നാ​മ: സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യാ​ക്കി​യ​തും ഡേ​റ്റ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​തും വ​ഴി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    എം.​പി മു​നീ​ർ സു​റൂ​റി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ച​താ​യും മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ബ​ന്ധം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്തു​ണ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ഹ​രാ​യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സ പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പൊ​തു​പ​ണം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഓ​രോ മാ​സ​വും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം, വി​വാ​ഹ​നി​ല, കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം എ​ന്നി​വ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    X