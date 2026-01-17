Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:10 PM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സു​ര​ക്ഷ; 15 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മം വി​ല​ക്കും

    നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സു​ര​ക്ഷ; 15 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മം വി​ല​ക്കും
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ. 15 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ബി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ക്കും. 2012ലെ 37ാം ​ന​മ്പ​ർ നി​യ​മ​മാ​യ ‘കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ’ പു​തി​യൊ​രു അ​ധ്യാ​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക.

    15 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ അ​നു​മ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല, 15 മു​ത​ൽ 18 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും, അ​വ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും, പ​ഠ​നാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​നി​രോ​ധ​നം ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല.

    ഏ​തെ​ല്ലാം പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ഈ ​പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​രു​മാ​നി​ക്കും എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മം വ​ഴി​യു​ള്ള ചൂ​ഷ​ണം, സ്വ​കാ​ര്യ​ത ലം​ഘ​നം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ര​ണ്ടാം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ഡോ. ​ജി​ഹാ​ദ് അ​ൽ ഫ​ദ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘ​മാ​ണ് ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി ആ​യി​രി​ക്കും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക.

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്രാ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രീ​തി​ക​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്കും.

    വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മാ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് രാ​ജ്യം ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സു​ര​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഈ ​ബി​ല്ലി​ന്മേ​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    Digital safety of children; Social media will be banned for those under 15 years of age
