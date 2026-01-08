Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    8 Jan 2026 10:17 AM IST
    8 Jan 2026 10:17 AM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എം.​പി​മാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു

    എ​ല്ലാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രൊ​റ്റ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം
    മ​നാ​മ: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​മു​ടി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബ്യൂ​റോ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഒ​രു ‘സിം​ഗ്ൾ വി​ൻ​ഡോ’ പോ​ർ​ട്ട​ലാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി ത​ത്സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​നം ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    നി​ല​വി​ൽ ഓ​രോ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും വ്യ​ത്യ​സ്ത ഓ​ഫി​സു​ക​ളെ സ​മീ​പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​റ്റം സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഈ ​ന​ട​പ​ടി അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Digital platform for handicapped; MPs in Bahrain submit urgent resolution
