    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:19 AM IST

    ഡി​ഫ​റ​ന്റ് ആ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി; ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും

    ഡി​ഫ​റ​ന്റ് ആ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി; ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും
    ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ടി​നെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എയർപോർട്ടിൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഡി​ഫ​റ​ന്റ് ആ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​ർ (ഡി.​എ.​സി) പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ശ​സ്ത മ​ജീ​ഷ്യ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം 8.00 ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    ക​ല​യും ശാ​സ്ത്ര​വും ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ലി​ന് പു​തി​യ വ​ഴി​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന ഡി.​എ.​സി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളോ​ടും മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ, എ​ൻ​ഡോ​സ​ൾ​ഫാ​ൻ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക​വും വി​ക​സ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യം.

    ഡി​ഫ​റ​ന്റ് ആ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​യി ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ഇ​തി​ന​കം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലും വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X