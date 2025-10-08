Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:29 PM IST

    പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​ശ്യാം ശ​ര​ത്തിന്റെസേവനം ഇനി കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​ശ്യാം ശ​ര​ത്തിന്റെസേവനം ഇനി കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്തി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​ശ്യാം ശ​ര​ത്ത്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ്ര​ഗ​ല്ഭ ഇ​ന്‍റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ശ്യാം ശ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സേ​വ​നം ഇ​നി കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്, എം.​ഡി ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ എ​ന്നീ ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ, ഡ​യ​ബ​റ്റോ​ള​ജി​യി​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് ന്യൂ​റോ​പ്പ​തി, നെ​ഫ്രോ​പ്പ​തി പോ​ലു​ള്ള പ്ര​മേ​ഹ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ഹൈ​പ്പ​ർ​ടെ​ൻ​ഷ​ൻ, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​മി​ത​വ​ണ്ണം, ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധം തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള​വ​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​യി​ലും പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ലും ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ണ്ട്.രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി ഡോ​ക്ട​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kims hospitalBahrain NewsMedical expert
    News Summary - Diabetes expert Dr Shyam Sarath services available at KIMS Health
    Similar News
    Next Story
    X