    Bahrain
    Posted On
    12 Dec 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:54 AM IST

    നൃ​ത്ത സം​ഗീ​ത വി​സ്മ​യ​വു​മാ​യി ‘ധും ​ധ​ലാ​ക്ക’ 16ന്

    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക നൃ​ത്ത സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നാ​യി മാ​റി​യ ‘ധും ​ധ​ലാ​ക്ക​’യു​ടെ പു​തി​യ പ​തി​പ്പി​ന് അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ധും ​ധ​ലാ​ക്ക സീ​സ​ൺ 7 ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രും സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യ അ​ര​വി​ന്ദ് ദി​ലീ​പ് നാ​യ​ർ, ശ്വേ​ത അ​ശോ​ക്, ശ്രീ​രാ​ഗ് ഭ​ര​ത​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത നി​ശ​യാ​ണ് ധും ​ധ​ലാ​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ൽ​പ്പ​രം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദേ​വ​ൻ പാ​ലോ​ടാ​ണ് ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ക​ല​ണ്ട​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നൃ​ത്ത സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ധും ​ധ​ലാ​ക്ക കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​രെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലും അ​റി​യി​ച്ചു.

