Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​ല​യാ​ളി-​ത​മി​ഴ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 11:37 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി-​ത​മി​ഴ് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ് ധ​നു​ശ്രീ ര​മേ​ഷ്

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യാ​ളി-​ത​മി​ഴ് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ് ധ​നു​ശ്രീ ര​മേ​ഷ്
    cancel
    camera_alt

    ധ​നു​ശ്രീ ര​മേ​ഷ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി-​ത​മി​ഴ് ക​ല, സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മി​ടു​ക്കി​യാ​ണ് ധ​നു​ശ്രീ ര​മേ​ഷ്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ത​ഞ്ചാ​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​മേ​ഷ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ​യും അം​ബി​ക​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​യ ധ​നു​ശ്രീ ര​മേ​ഷ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

    ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​ത്തി​ലും കു​ച്ചി​പ്പു​ടി​യി​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം ക​ഴി​ഞ്ഞ ധ​നു​ശ്രീ ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ നൃ​ത്ത​ത്തി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം, ബ​ഹ്റൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഇ​തി​ന​കം ഒ​ട്ടേ​റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ധ​നു​ശ്രീ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ പൊ​ങ്ക​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ.​ടി.​എം (അ​ണ്ണൈ ത​മി​ഴ് മ​ൻ​റം) ന​ട​ത്തി​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ്സി​ൽ വി​ജ​യ് ടി.​വി.​സൂ​പ്പ​ർ സി​ങ്ങേ​ർ​സി​നൊ​പ്പം ധ​നു​ശ്രീ പാ​ടി​യ​ത് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക​രോ​ക്കെ സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യും ധ​നു​ശ്രീ തി​ള​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​രു​പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് ധ​നു​ശ്രീ​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ. പി​താ​വ് ര​മേ​ഷ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് പാ​ക്ക് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​റാ​ണ്. ഏ​ക സ​ഹോ​ദ​രി അ​നു​ഷ ര​മേ​ഷ് ത​ഞ്ചാ​വൂ​ർ ശാ​സ്ത്ര യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ ബി.​ടെ​ക് ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത മാ​സം ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ ഇ​ഡോ​ൾ​സി​ങ്ങ​ർ തി​യ​റ്റ​ർ ഓ​ഡി​ഷ​നി​ൽ ധ​നു​ശ്രീ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ.

    നൃ​ത്ത​രം​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ധ​നു​ശ്രീ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Dhanushree Ramesh stands on Malayalam-Tamil platforms
    Similar News
    Next Story
    X