    23 Sept 2025 12:16 PM IST
    23 Sept 2025 12:16 PM IST

    പെ​ൺ​വാ​ണി​ഭ​ക്കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​ന് വീ​ണ്ടും വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​ക​ൾ
    പെ​ൺ​വാ​ണി​ഭ​ക്കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു
    മ​നാ​മ: പെ​ൺ​വാ​ണി​ഭ​ക്കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ച്ച​തി​ന് പു​തി​യ വി​ചാ​ര​ണ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ് കേ​സി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക​ളെ കൂ​ടാ​തെ മ​രി​ച്ച നാ​ലാ​മ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​യു​മ​ട​ക്കം 1,38,000 ദി​നാ​റി​ല​ധി​കം ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്.

    2019നും 2023​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. മ​സാ​ജ് പാ​ർ​ല​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ ഇ​വ​ർ, അ​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച 1,38,748 ദി​നാ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​യ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജി.​സി.​സി ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യും വി​റ്റും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. പെ​ൺ​വാ​ണി​ഭ​ക്കേ​സ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. മി​ക്ക ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും പ​ണം നേ​രി​ട്ടോ കാ​ർ​ഡ് വ​ഴി​യോ ആ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ​ണം വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചും ഗ​ൾ​ഫ് ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യും പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ക​ൾ ശ്ര​മി​ച്ചു. കോ​ട​തി രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 42 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു സ്ത്രീ​യും മൂ​ന്ന് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ. അ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ നാ​ലു​പേ​രും കൂ​ടി​യാ​ണ് ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    2023ലെ ​കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശി​ക്ഷ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ഇ​വ​രെ സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. കേ​സി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന് ​കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​യും.

