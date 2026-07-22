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    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 July 2026 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 1:43 PM IST

    ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാവില്ല; ഡൽഹി പോലീസിന്റെ നരനായാട്ടിൽ ബഹ്‌റൈൻ ഒ.ഐ.സി.സി

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    ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാവില്ല; ഡൽഹി പോലീസിന്റെ നരനായാട്ടിൽ ബഹ്‌റൈൻ ഒ.ഐ.സി.സി
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    മനാമ: ലോകസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും, മറ്റ് കോൺഗ്രസ്‌ നേതാക്കൾക്കും നേരെ ഡൽഹി പോലിസ് നടത്തിയ നരനായാട്ടിൽ ബഹ്‌റൈൻ ഒ.ഐ.സി.സി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രതിഷേധിക്കാനും, പ്രതികരിക്കാനമുള്ള അവകാശം ജനാധിപത്യത്തിലുണ്ടെന്ന കാര്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

    ഇല്ലാ എങ്കിൽ രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്ത് നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള പ്രസ്ഥാനം ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്‌. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഡൽഹിയിൽ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളും, വിദ്യാർത്ഥികളും നടത്തുന്ന സമരം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്ന് ഡൽഹി കണ്ട സമരം.

    രാജ്യത്തെ പ്രവേശന പരീക്ഷകളും, പൊതു പരീക്ഷകളും ഭരണാധികാരികളുടെ പിന്തുണയോടെ ചില ശക്തികൾ അട്ടിമറിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവും, തൊഴിൽ മേഖലയും ഭരണാധികാരികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനുള്ള ഏത് നീക്കവും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിക്കും. അതിക്രൂരമായി യുവാക്കളെയും, കുട്ടികളെയും നേരിട്ട ഡൽഹി പോലിസിന്റെ നടപടിക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന ഭരണധികാരികൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇനിയും രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നും, ബഹ്‌റൈൻ ഒ.ഐ.സി.സി ദേശീയ കമ്മറ്റി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു.

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    TAGS:bahrain oiccslamsdelhi policedemocratic protestshuman rightsCJP Protest
    News Summary - Democratic protests cannot be suppressed; Bahrain OICC slams Delhi Police for human rights abuses
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