    Bahrain
    Posted On
    2 Nov 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 1:44 PM IST

    ഡെ​ലി​വ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്ക​രു​ത്

    ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പേ​ഴ്‌​സ​ന​ൽ ഡേ​റ്റ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി നി​രോ​ധി​ച്ചു
    ഡെ​ലി​വ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്ക​രു​ത്
    മ​നാ​മ: ഡെ​ലി​വ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പേ​ഴ്‌​സ​ന​ൽ ഡേ​റ്റ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (പി.​ഡി.​പി.​എ) നി​രോ​ധി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡേ​റ്റ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക തീ​രു​മാ​നം.

    2025ലെ ​സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ന​മ്പ​ർ (1) പ്ര​കാ​രം, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പേ​ഴ്‌​സ​ന​ൽ ഡേ​റ്റ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ നി​യ​മം (2018ലെ ​നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ 30) അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് എ​ല്ലാ സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​വും ഡേ​റ്റ സു​ര​ക്ഷ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.സാ​ധ​നം കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന​യാ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി, ഡെ​ലി​വ​റി, കൊ​റി​യ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഫോ​ണി​ലോ മ​റ്റ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലോ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രോ​ധി​ക്ക​ണം. പ​ക​രം, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് കാ​ണു​ക മാ​ത്ര​മേ പാ​ടു​ള്ളൂ. ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അ​തി​ന്റെ ചി​ത്ര​മോ പ​ക​ർ​പ്പോ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ് ചെ​യ്യു​ക​യോ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഐ​ഡി​യു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, പി.​ഡി.​പി.​എ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ര​ണ്ടു വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. കൊ​റി​യ​റി​ന്റെ ഉ​പ​ക​ര​ണം ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര ഡേ​റ്റ​ബേ​സു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ചി​ത്രം ലോ​ക്ക​ലാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​തെ ത​ൽ​ക്ഷ​ണം ഡേ​റ്റ ബേ​സി​ലേ​ക്ക് അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഡേ​റ്റ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ.

    ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഡെ​ലി​വ​റി, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലെ ഡേ​റ്റ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും, നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പി​ഴ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മ​ഗ്ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​പു​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​മെ​ന്നും പി.​ഡി.​പി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

