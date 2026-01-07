Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    7 Jan 2026 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 2:23 PM IST

    ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നം; നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​കാ​രം

    ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ളെ ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം
    ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നം; നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​കാ​രം
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. എം.​പി ബ​ദ​ർ അ​ൽ ത​മീ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ചം​ഗ സ​മി​തി​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ​മാ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കി ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ളെ ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലെ അ​തി​വേ​ഗ പാ​ത​ക​ളാ​യ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തെ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ബ​ദ​ർ അ​ൽ ത​മീ​മി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ക​മ്മി​റ്റി​യും ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നി​രോ​ധ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ട്രാ​ഫി​ക് വി​ഭാ​ഗം ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 2022 മു​ത​ൽ 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1,005 ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ത്സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി 500 സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യും അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​നി വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​ന്തി​മ നി​ല​പാ​ട് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

