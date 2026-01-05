Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഡെ​ലി​വ​റി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 9:40 AM IST

    ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    • പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ നാ​ളെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ച​ർ​ച്ച
    • പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം
    ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നം
    cancel

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലും ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ നാ​ളെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കും. ബ​ദ​ർ അ​ൽ ത​മീ​മി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​രാ​ണ് ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തും ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലെ വേ​ഗ​മേ​റി​യ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നീ​ക്കം. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് നി​രോ​ധ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് എം.​പി​മാ​രു​ടെ വാ​ദം.

    എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ സ​മി​തി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നോ​ട് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ചെ​റി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും സ​മി​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം വ​ന്നാ​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ബ​ദ​ലാ​യി കാ​റു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും ഇ​ത് റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മി​തി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കും ഈ ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ശ​രി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല ഒ​ന്നി​ലൊ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ത്തു​ക പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 2022 മു​ത​ൽ 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി വ​രെ 1,005 ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങും മ​റ്റ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 500 സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഈ ​കാ​മ​റ​ക​ൾ വ​ഴി ട്രാ​ഫി​ക് നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ളെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​നി​രോ​ധ​ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​വു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Delivery bikes banned from major roads
    Similar News
    Next Story
    X