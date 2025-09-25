Begin typing your search above and press return to search.
    25 Sept 2025
    25 Sept 2025

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് വ​ർ​ഗീ​സ് മു​ല്ല​ൻ​പാ​റ​ക്ക​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​കാ​സ് മ​ഹാ​ജ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ന​ഴ്സി​ങ് പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പോ​സ്റ്റ് ബി.​എ​സ്‍സി പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലു​ള്ള ഡി​യാ​ന കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ്ങി​ൽ 2021ൽ ​ചേ​ർ​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ജേ​ക്ക​ബ് മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​റി​ജി​ന​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം പ​ഠ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ ഒ​റി​ജി​ന​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ഫീ​സും ന​ൽ​കി​യാ​ലേ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ തി​രി​കെ ന​ൽ​കൂ എ​ന്ന കോ​ള​ജി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ബ​ല​ഹീ​ന​ത മു​ത​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ണം എ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജേ​ക്ക​ബ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​നെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ള​ജി​നെ​തി​രെ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നും യു.​ജി.​സി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി. അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം, അ​ഡ്വ. ബേ​സി​ൽ ജെ​യ്സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നാ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ ബോ​ണ്ട് സ​മ്പ്ര​ദാ​യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും പ​ല ത​ര​ത്തി​ലും ബോ​ണ്ട് സ​മ്പ്ര​ദാ​യം ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത വി​ധി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വ​ക്താ​വ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്‌ പ​റ​ഞ്ഞു.

