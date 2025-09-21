Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    21 Sept 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:59 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ താ​മ​സ മേ​ഖ​ല​ പു​റംതൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യപ​രി​ധി

    ക​ര​ട് ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി
    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ താ​മ​സ മേ​ഖ​ല​ പു​റംതൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യപ​രി​ധി
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ താ​മ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ, പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്ക​ൽ, ഖ​ന​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ‘ലോ ​റെ​ഗു​ലേ​റ്റി​ങ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്സ് (1977-ലെ ​ഡി​ക്രി-​നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ 13)’ എ​ന്ന നി​യ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ഈ ​ക​ര​ട് ഭേ​ദ​ഗ​തി, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും ഇ​ള​വു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കും. ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി പു​തി​യ സ​മ​ഗ്ര നി​ർ​മാ​ണ നി​യ​മം ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ നി​യ​മം ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, പ്രോ​ജ​ക്ട് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ, നി​ർ​മാ​ണ​സ​മ​യ​ത്തെ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ്. കു​ഴി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ, മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ ശ​ബ്ദ​ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റ് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നും ഇ​ള​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും ഇ​ത് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും.

    News Summary - Deadline for construction of residential areas in Muharraq
