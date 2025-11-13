Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:59 AM IST

    ദ​അ​വാ സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്

    ദ​അ​വാ സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്
    മ​നാ​മ: ശൈ​ഖ ഹെ​സ്സ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദ​അ​വാ സം​ഗ​മം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന്. ​

    റ​ഫ ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്‌ സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹ്‌ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും ദാ​റു​ൽ ബ​യ്യി​ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ റി​സ​ർ​ച്ച്‌ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഉ​നൈ​സ്‌ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ശൈ​ഖ ഹെ​സ്സ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ക്വി​സ്‌ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കും. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്‌ പ്ര​ത്യേ​കം സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന്‌ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ 3927 6327, 3809 2855 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധെ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:quizgulfnewsBahrain
