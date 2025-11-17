Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 17 Nov 2025 11:40 AM IST
    date_range 17 Nov 2025 11:40 AM IST

    ദഅവാ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ദഅവാ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
    ശൈ​ഖ ഹെ​സ്സ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ദ​അ​വാ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ശൈ​ഖ ഹെ​സ്സ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ദ​അ​വ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ദ​അ​വ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്ന വി​ഷ​യം പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും ദാ​റു​ൽ ബ​യ്യി​ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ റി​സ​ർ​ച്ച്‌ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഉ​നൈ​സ്‌ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ദ​അ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​ന്ന​ത്തെ ലോ​ക​ത്ത്‌ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വി​ശി​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന്‌ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. ന​മ്മ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഹി​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്താ​യ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ലേ​ക്കു​കൂ​ടി എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു.

    46 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്‌ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ടി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ശൈ​ഖ ഹെ​സ്സ സെ​ന്റ​ർ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്‌ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷൈ​ഖ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ഹ​സ​ൻ ടി.​പി​ക്ക്‌ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി. ശൈ​ഖ ഹെ​സ്സ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ക്വി​സ്‌ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സൈ​ഫു​ള്ള ഖാ​സിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ള​ങ്കോ​ത്ത്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ഷീ​ർ മ​ദ​നി, മൂ​സാ സു​ല്ല​മി, നൗ​ഷാ​ദ്‌ സ്കൈ, ​മ​നാ​ഫ്‌ സി.​കെ. എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചു.

    റ​യീ​സ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ത്തി. യൂ​സു​ഫ്‌ കെ.​പി, മു​ബാ​റ​ക്‌ വി.​കെ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്‌, അ​ബ്ദു​ല്ല പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി, ന​സീ​ഫ്‌ സൈ​ഫു​ല്ല, മാ​യ​ൻ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, അ​സ്‌​ഹ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ, ഷാ​ഹി​ൽ മ​ദ​നി, ന​വാ​ഫ്‌ ടി.​പി, സ​മീ​ർ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, റി​ഫ്ഷാ​ദ്‌ അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ൻ, ര​ഹീ​സ്‌ മു​ള്ള​ങ്കോ​ത്ത്‌, ഹി​ഷാം, വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സ​ബീ​ല യൂ​സു​ഫ്‌, സീ​ന​ത്ത്‌ സൈ​ഫു​ല്ല, ന​സീ‍മ സു​ഹൈ​ൽ, ശ​സ്മി​ന ര​യീ​സ്‌, അ​യി​ഷ സ​ക്കീ​ർ, മു​ഹ്‌​സി​നാ റ​ഹീ​സ്‌, ഫാ​തി​മ റി​ഫ്ഷാ​ദ്‌, നാ​ഷി​താ ന​സീ​ഫ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

