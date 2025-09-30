Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 1:54 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 1:54 PM IST

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി 'ക്രി​യോ' കാ​മ്പ​യി​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം
    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി ക്രി​യോ കാ​മ്പ​യി​ൻ
    cancel
    camera_alt

    'ക്രി​യോ' കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​സി.​എ​ഫ്) ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ 'ക്രി​യോ' ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ 'ഐ.​സി.​സി ക്രീ​ലി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ', 'ഐ.​സി.​സി വി​മ​ൺ വീ​ക്ക്' എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​രെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 14 വ​രെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ. 'ക്രി​ക്ക​റ്റ് എ​വി​ടെ​യും, ആ​ർ​ക്കും, എ​പ്പോ​ഴും' എ​ന്ന ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 16 സ്കൂ​ളു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ ഒ​രു സോ​ഫ്റ്റ്‌​ബാ​ൾ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​ണി​ത്. 2025 ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി, വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഡൗ​ൺ സി​ൻ​ഡ്രോം ഉ​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ബി.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും. ഇ​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ്. വ​നി​ത എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​നി​താ​ക​ളി​ക്കാ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​സി.​സി വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ചു​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ബി.​സി.​എ​ഫ് ഐ.​സി.​സി വി​മ​ൺ വീ​ക്കി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ക്രി​ക്ക​റ്റും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. അ​ധ്യാ​പ​ക​പ​രി​ശീ​ല​ന വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, വ​നി​താ ക്രീ​ലി​യോ ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം, ലോ​ക​ക​പ്പ് മാ​ച്ച് വാ​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ, ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ ക്രീ​ലി​യോ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ബി.​സി.​എ​ഫ് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:campaignBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Cryo' campaign focuses on girls and minorities
    Similar News
    Next Story
    X