    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    9 Jan 2026 2:41 PM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 2:41 PM IST

    ബഹ്‌റൈനി ആർക്കിടെക്ടുകളെ അഭിനന്ദിച്ച് കിരീടാവകാശി

    ബഹ്‌റൈനി ആർക്കിടെക്ടുകളെ അഭിനന്ദിച്ച് കിരീടാവകാശി
    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ടു​ക​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​മീ​ൻ റാ​ദി​യു​മാ​യും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മൈ​സം അ​ൽ നാ​സ​റു​മാ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​നാ​മ: 2025ൽ ​മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റു​ക​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​മീ​ൻ റാ​ദി​യു​മാ​യും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മൈ​സം അ​ൽ നാ​സ​റു​മാ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ റി​ഫാ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. 'നി​ഷേ മാ​ഗ​സി​ൻ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്' പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ ര​ണ്ട് ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റു​ക​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം രാ​ജ്യം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്നും 'ടീം ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ' ക​ഴി​വി​ൽ ത​നി​ക്ക് പൂ​ർ​ണ വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ട​ർ​പി​ന്തു​ണ​ക്കും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​നും അ​മീ​ൻ റാ​ദി​യും മൈ​സം അ​ൽ നാ​സ​റും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യോ​ട് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​നും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, പ്രൈം ​മി​നി​സ്റ്റ​ർ കോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

