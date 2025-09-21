Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:10 AM IST

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ജ​പ്പാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളുംഢ
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ജ​പ്പാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ജ​പ്പാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ജ​പ്പാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷി​ഗെ​രു ഇ​ഷി​ബ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ജ​പ്പാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും ജ​പ്പാ​ൻ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ന​രു​ഹി​റ്റോ​യു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ജ​പ്പാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പു​തി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​യും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​തു​വാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്സ്പോ 2025ന്റെ ​മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ന​ത്തെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഈ ​എ​ക്സ്പോ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്പേ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യും ജ​പ്പാ​ൻ എ​യ്റോ​സ്പേ​സ് എ​ക്സ്പ്ലോ​റേ​ഷ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​യും (ജെ.​എ.​എ​ക്സ്.​എ) ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ണ-​വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​നം, വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കി​ട​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് വേ​ണ്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ സ​യാ​നി​യും ജ​പ്പാ​നു​വേ​ണ്ടി ജെ.​എ.​എ​ക്സ്.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹി​രോ​ഷി യ​മ​കാ​വ​യു​മാ​ണ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മാ​ന​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബ്യൂ​റോ​യും ജ​പ്പാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റും സ​ഹ​ക​ര​ണ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ജ​പ്പാ​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​യും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. വ്യ​വ​സാ​യ, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ഷ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലും ഇ​രു​വ​രും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

