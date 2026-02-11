Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 2:04 PM IST

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി; പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തമാക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി; പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തമാക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും സാ​യു​ധ സേ​ന​യു​ടെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​നാ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് വൈ​സ് അ​ഡ്മി​റ​ൽ ത​രു​ൺ സോ​ബ്തി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. റി​ഫ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൈ​നി​ക, പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​തു​വാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലെ​യും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പൊ​തു​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, പ്രൈം ​മി​നി​സ്റ്റേ​ഴ്സ് കോ​ർ​ട്ട് മി​നി​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:crown prince bahrainBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Crown Prince and Indian Navy Deputy Chief hold meeting; Defense cooperation to be strengthened
    Similar News
    Next Story
    X