Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 11:52 AM IST

    ബു​ദ​യ്യ ക​ർ​ഷ​ക​ച്ച​ന്ത​യി​ൽ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കേ​റു​ന്നു

    കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്നു
    ബു​ദ​യ്യ ക​ർ​ഷ​ക​ച്ച​ന്ത​യി​ൽ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കേ​റു​ന്നു
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ന്ന ബു​ദ​യ്യ​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ച്ച​ന്ത ഏ​ഴാം വാ​ര​ത്തി​ലും വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​യി. ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ ഓ​രോ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​പ​ണി​യി​ൽ നാ​ട​ൻ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങാ​ൻ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ 7 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 2 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ച​ന്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് വി​റ്റ​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പു​തു​മ​യു​ള്ള കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ-​പ​ഠ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​പ​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പ്ലാ​ന്റ് ഇ​ൻ എ ​ജാ​ർ’ വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്പ്, പൂ​ക്ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, ‘ലി​റ്റി​ൽ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്‌​സ്’ കൃ​ഷി പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ഴി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പം സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​ത് ഒ​രു ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന​പ്പു​റം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ചൊ​രു ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ വി​നോ​ദം കൂ​ടി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു. നാ​ട​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​പ​ണി​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട​കം.

    കി​ലോ​ക്ക് 500 ഫി​ൽ​സ് നി​ര​ക്കി​ൽ വെ​ള്ള​രി​ക്ക​യും 1.5 ദി​നാ​റി​ന് ചെ​റി ത​ക്കാ​ളി​യും 500 ഫി​ൽ​സി​ന് കോ​ളി​ഫ്ല​വ​റും ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ 'ബൂ ​ഹി​ലാ​ൽ' ഒ​രു​ക്കി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി കു​ട്ട​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളും വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. 10 മു​ത​ൽ 12 ദി​നാ​ർ​വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​യു​ടെ വി​ല. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രെ​യും ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ക​രെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു.

