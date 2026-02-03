Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​നി അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം സു​ഗ​മ​മാ​കും

    ജി.​സി.​സി ഏ​കീ​കൃ​ത ക​ര​ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ത്തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം
    ഇ​നി അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം സു​ഗ​മ​മാ​കും
    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ര​ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത നി​യ​മ​ത്തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ട​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​നും ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ നി​യ​മം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത-​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അം​​ഗീ​കാ​രം നി​യ​മ​മാ​യാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും ഒ​രേ​പോ​ലെ ബാ​ധ​ക​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന രീ​തി​ക​ളും നി​ശ്ച​യി​ക്കും. ഇ​ത് അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കും. 2022ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​ഏ​കീ​കൃ​ത നി​യ​മം ആ​ദ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യി​ൽ നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള 150ഓ​ളം ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള 2,300ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​നി​യ​മം ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ത് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി കു​റ​ക്കാ​നു​മാ​യി ‘റി​മോ​ട്ട് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ’ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ട്ര​ക്കു​ക​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മൂ​ല​മു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. കിം​ഗ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥ​ല​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യും സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ പു​തി​യ ഫീ​സു​ക​ളൊ​ന്നും ഈ​ടാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ ഈ ​നി​യ​മം ഇ​നി അ​ന്തി​മ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

