Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    10 Sept 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:54 AM IST

    ക്രി​ക് സ്റ്റാ​ർ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീം ​ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    ക്രി​ക് സ്റ്റാ​ർ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീം ​ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    ക്രി​ക് സ്റ്റാ​ർ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീം ​പു​തി​യ ജ​ഴ്സി‍യു​മാ​യി

    മ​നാ​മ: ക്രി​ക് സ്റ്റാ​ർ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (സീ​നി​യ​ർ​സ്) ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടീ​മി​ന്റെ പു​തി​യ ജ​ഴ്സി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ത​ര​ണം ക്രി​ക്സ്റ്റാ​ർ​സ് സി​ഞ്ച് ഓ​വ​ൽ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു. ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ജു​വി​ന് ടീം ​മെം​ബ​റും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ ജ​ഴ്സി കൈ​മാ​റി. ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ പാ​കി​സ്‍താ​ൻ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ ഈ ​ടീ​മി​ലെ സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ക്കു​ക​യും ക​ളി​ക്കു​ക​യും സൗ​ഹൃ​ദം പ​ങ്കി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് ടീം ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:CricketerJersey ReleaseBahrain teamgulf news malayalam
