Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightരണ്ട് മാസത്തെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 May 2026 8:52 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 8:52 PM IST

    രണ്ട് മാസത്തെ നിരോധനത്തിന് ശേഷം ബഹ്‌റൈൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഞണ്ടുകൾ എത്തുത്തുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്നലെയാണ് വാർഷിക നിരോധനം അവസാനിച്ചത്
    രണ്ട് മാസത്തെ നിരോധനത്തിന് ശേഷം ബഹ്‌റൈൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഞണ്ടുകൾ എത്തുത്തുടങ്ങി
    cancel

    മനാമ: കടൽ വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് മാസത്തെ താൽക്കാലിക നിരോധനം അവസാനിച്ചതോടെ ബഹ്‌റൈനിലെ വിപണികളിൽ ഞണ്ടുകൾ വീണ്ടും സജീവമായി. സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വാർഷിക നിരോധനമാണ് മേയ് 16 ശനിയാഴ്ചയോടെ അവസാനിച്ചത്. മാർച്ച് 15നായിരുന്നു രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക കടൽ പരിധിയിൽ ഞണ്ട് പിടുത്തത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

    നിരോധനം നീങ്ങിയതോടെ വിപണിയിലേക്ക് ഞണ്ടുകളുടെ വരവ് പുനരാരംഭിച്ചതായും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ടെന്നും വ്യാപാരി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഞണ്ടുകളുടെ ഇനവും ലഭ്യതയുമനുസരിച്ച് കിലോഗ്രാമിന് 800 ഫിൽസ് മുതൽ 1.500 ബഹ്‌റൈൻ ദിനാർ വരെയാണ് വിപണിയിലെ വില.

    കടൽ വിഭവങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ബഹ്‌റൈന്റെ വിപുലമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഞണ്ട് പിടുത്തത്തിനും വിപണനത്തിനും വാർഷിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മറൈൻ റിസോഴ്സസ് വ്യക്തമാക്കി. ഞണ്ടുകളുടെ പ്രജനന കാലയളവ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതുവഴി കടലിലെ ഇവയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സീസണിൽ മികച്ച ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crabsbahrain Markets
    News Summary - Crabs return to Bahrain markets after two-month ban
    Similar News
    Next Story
    X