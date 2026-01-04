Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസി.​ആ​ർ വി​ൽ​പ​ന...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 12:44 PM IST

    സി.​ആ​ർ വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​റി​ന് നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യി​ല്ല; 24,000 ദിനാ​റി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം കോ​ട​തി ത​ള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    court
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ (സി.​ആ​ർ) വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ 24,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം സി​വി​ൽ കോ​ട​തി ത​ള്ളി. 30,000 ദി​നാ​റി​ന് സി.​ആ​ർ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കി​യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് ബാ​ക്കി തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​നാ​യി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് വി​ധി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ബി​സി​ന​സ് വി​ൽ​പ​ന കേ​വ​ലം ഒ​രു ക​രാ​ർ വ​ഴി മാ​ത്രം സാ​ധ്യ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​ർ നോ​ട്ട​റി പ​ബ്ലി​ക് മു​മ്പാ​കെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ സം​ഗ്ര​ഹം പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം.

    ഈ ​കേ​സി​ൽ ക​രാ​ർ നോ​ട്ട​റി പ​ബ്ലി​ക് മു​മ്പാ​കെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​രു​ഭാ​ഗ​വും സ​മ്മ​തി​ച്ചു. അ​തി​നാ​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​സാു​ധു​വാ​ണെ​ന്ന് ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ വി​ധി​ച്ചു. അ​സാ​ധു​വാ​യ ഒ​രു ക​രാ​റി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ണ​മോ മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:courtGulf NewsBahraincommercial registration
    News Summary - CR sale agreement is not valid; court rejects claim of 24,000 dinars
    Similar News
    Next Story
    X