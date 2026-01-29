Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 9:45 AM IST

    സി.​പി.​ആ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ് ക്ലാ​സ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    സി.​പി.​ആ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ് ക്ലാ​സ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    സി.​പി.​ആ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ് ക്ലാ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വാ​സി ശ്രീ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​മ്മ​ൽ ഹ​സ്സം കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​പി.​ആ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ് ക്ലാ​സ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. 45ൽ ​പ​രം വ​നി​ത​ക​ൾ ഈ ​ക്ലാ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്ര​ദ​മാ​ക്കി.

    പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ പ്ര​ദീ​പ അ​ര​വി​ന്ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ അ​ഞ്ജ​ലി രാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡ് ബ്ല​സ്സി ജി ​ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ച​ട​ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ട്രെ​യ്ന​ർ ഹെ​ഡ് ദി​വ്യ​ക്ക് കെ.​പി.​എ​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, കെ.​പി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, കെ.​പി.​എ ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, കെ.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഷാ​മി​ല ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡ്മാ​രാ​യ ഷാ​നി നി​സാ​ർ , ആ​ൻ​സി​യ ആ​സി​ഫ്, ന​സീ​മ ഷ​ഫീ​ക്, റ​സീ​ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​രി​പാ​ടി​ക്കു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​പി.​എ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി, ഡി​സ്ട്രി​ക് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

