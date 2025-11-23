Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 1:38 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ വ​നി​താ​വേ​ദി സി.​പി.​ആ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ വ​നി​താ​വേ​ദി സി.​പി.​ആ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ വ​നി​താ​വേ​ദി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സി.​പി.​ആ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്ര​തി​ഭാ സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വ​നി​ത പ​ത്തൊ​മ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര​സ​മ്മേ​ള​ന അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. വ​നി​ത​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റീ​ഗ പ്ര​ദീ​പ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​പി.​ആ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദി​വ്യ ര​ഞ്ജി​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഫ്രീ​ഡ എ​മി​ലി​യ, ബി​ൻ​സ​ൺ മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ സി.​പി.​ആ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്ത്രീ​ക​ളും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും അ​ട​ങ്ങി​യ അ​മ്പ​തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ക​നും പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണം മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​വും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​വു​മാ​യ സി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷീ​ബ രാ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി. സ​മ്മേ​ള​ന അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​ർ​ഷ ബ​ബീ​ഷ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

