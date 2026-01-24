Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതു​ക ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:27 AM IST

    തു​ക ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല: നി​ക്ഷേ​പ​ക ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി വിധി

    text_fields
    bookmark_border
    തു​ക ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല: നി​ക്ഷേ​പ​ക ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി വിധി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ര​ണ്ട് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി 55,500 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദീ​നാ​ർ മു​ഴു​വ​നാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം കൈ​മാ​റാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹൈ ​സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ധി. ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ഉ​ട​ൻ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ പേ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ര​ണ്ട് ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ക​മ്പ​നി വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​നോ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റാ​നോ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള മ​റ്റു നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി ജ​പ്തി ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ങ്ങി​യ ആ​ൾ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. വാ​ങ്ങി​യ ആ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ട് ക​രാ​റു​ക​ളും സാ​ധു​വാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും ആ​ധാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും സ​ർ​വേ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ​ക്ക് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ​ണം ന​ൽ​കി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം കാ​ത്തി​രു​ന്നി​ട്ടും രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സ​ന​ദ് ബു​ച്ചേ​രി മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കോ​ട​തി ചെ​ല​വു​ക​ളും വ​ക്കീ​ൽ ഫീ​സും ക​മ്പ​നി ത​ന്നെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ധി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:investmentcourt verdictBahrain Newsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Court verdict against investment company for not giving ownership rights despite payment
    Similar News
    Next Story
    X