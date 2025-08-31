Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    31 Aug 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    31 Aug 2025 1:29 PM IST

    വ്യാ​ജ ബി​രു​ദം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 13 വ​ർ​ഷം ജോ​ലി ചെ​യ്ത സം​ഭ​വം; ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച് കോ​ട​തി

    ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ 2010 മു​ത​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു
    വ്യാ​ജ ബി​രു​ദം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 13 വ​ർ​ഷം ജോ​ലി ചെ​യ്ത സം​ഭ​വം; ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച് കോ​ട​തി
    മ​നാ​മ: വ്യാ​ജ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 13 വ​ർ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​ന് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി. ഇ​യാ​ളു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​തോ​റി​റ്റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​റ്റാ​ഷെ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, ഇ​യാ​ൾ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​താ​യി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​സ്ഥാ​പ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ്യാ​ജ ബി​രു​ദ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 2010ൽ ​ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. 2010നും 2023​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്ര​തി മ​നഃ​പൂ​ർ​വം വ്യാ​ജ ബി​രു​ദം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജോ​ലി​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യും ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. കു​റ്റം വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി ഇ​യാ​ളെ 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Fake DegreeBahrain Newsasians
    News Summary - Court sentences Asian immigrant to 10 years in prison for working for 13 years using fake degree
