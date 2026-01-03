Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:56 AM IST

    ബി​സി​ന​സ് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം; 24,000 ദീ​നാ​റി​ന്റെ പ​രാ​തി കോ​ട​തി ത​ള്ളി

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി
    ബി​സി​ന​സ് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം; 24,000 ദീ​നാ​റി​ന്റെ പ​രാ​തി കോ​ട​തി ത​ള്ളി
    മ​നാ​മ: വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ (സി.​ആ​ർ) വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 24,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദീ​നാ​റി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി സി​വി​ൽ കോ​ട​തി ത​ള്ളി. വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തു​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി ത​ള്ളാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.

    ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ 30,000 ദീ​നാ​റി​ന് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ വാ​ദി​യും പ്ര​തി​യും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 6000 ദീ​നാ​ർ പ്ര​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ബാ​ക്കി 24,000 ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് വാ​ദി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ക​രാ​ർ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നോ​ട്ട​റൈ​സ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ൽ​പ​ന നോ​ട്ട​റി പ​ബ്ലി​ക്കി​ന് മു​ന്നി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഈ ​ക​രാ​ർ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

    TAGS:Bahrain Newsbusinessesfruad casegulf news malayalam
    News Summary - Court rejects complaint of 24,000 dinars for fraud in business lines
