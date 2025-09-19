Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവാ​ട​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക,...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 11:16 AM IST

    വാ​ട​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക, ക​രാ​ർ ലം​ഘ​നം; ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ റി​സോ​ർ​ട്ട് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി കോ​ട​തി

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ട​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക, ക​രാ​ർ ലം​ഘ​നം; ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ റി​സോ​ർ​ട്ട് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി കോ​ട​തി
    cancel
    camera_alt

    ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ റി​സോ​ർ​ട്ട് (ഫ​യ​ൽ)


    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീ​തി​യി​ൽ സ്ഥ​ലം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    മ​നാ​മ: നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ റി​സോ​ർ​ട്ട് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​ൻ കോ​ട​തി വി​ധി. അ​ൽ ഫ​ത്തേ​ഹ് കോ​ർ​ണി​ഷി​ലെ ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ്ഥ​ലം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഹൈ ​സി​വി​ൽ കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ, സീ ​അ​നി​മ​ൽ ഷോ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ റൈ​ഡു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട ഈ ​സ്ഥ​ലം, പാ​ട്ട​ക്ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യും പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ദീ​നാ​ർ കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത്.

    2022 മാ​ർ​ച്ച് 21 മു​ത​ൽ 2025 ജൂ​ൺ 30 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള വാ​ട​ക​യി​ന​ത്തി​ൽ 2,07,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ക​മ്പ​നി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ക​മ്പ​നി സ്ഥ​ലം ഒ​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള വാ​ട​ക ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ കേ​സാ​ണ് ഈ ​വി​ധി​ക്കാ​ധാ​ര​മാ​യ​ത്. 2019 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പാ​ട്ട​ക്ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​മാ​സം 4900 ദി​നാ​റാ​യി​രു​ന്നു വാ​ട​ക. ഇ​ത് ഓ​രോ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും 20 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​രാ​റി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് അ​വ​സാ​ന​വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​മാ​സ​വാ​ട​ക 5880 ദി​നാ​റാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2023ൽ ​ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ത് പു​തു​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​മ്പ​നി സ്ഥ​ലം ഒ​ഴി​യാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ക​ടം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും അ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വ​സ്തു​വ​ക​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക, നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. 1980ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്രം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഏ​റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്തി കു​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ൽ ഒ​രു യു​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, അ​ൽ ഫ​ത്തേ​ഹ് കോ​ർ​ണി​ഷി​ന്റെ പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ എ​ല്ലാ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സെ​ഹ്‍ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​മ്പ​നി അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സാ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കി​യും ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചും ത​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ൻ കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ ക​രാ​ർ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഈ ​സ്ഥ​ലം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ സെ​ഹ്‍ലി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ർ​ണി​ഷി​നെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു ആ​ധു​നി​ക ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. ഈ ​സ്ഥ​ലം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് ത​റാ​ദ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newscourt orderBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Court finds Dolphin Resort in breach of contract, rent arrears
    Similar News
    Next Story
    X