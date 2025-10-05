Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    5 Oct 2025 11:54 AM IST
    5 Oct 2025 11:54 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ തെ​രു​വു​വി​ള​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ

    ഇ​വ​യു​മാ​യു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​ക്കു​റ​വാ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ
    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ തെ​രു​വു​വി​ള​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ​വ) അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം. ഇ​ത് വൈ​കു​ന്ന​ത് ഇ​വ​യു​മാ​യു​ള്ള ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ഏ​കോ​പ​ന​ക്കു​റ​വ് കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണം.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ നാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​രോ ത​വ​ണ ഒ​രു ഫോ​ർ​മാ​റ്റ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളോ ഫോ​മു​ക​ളോ വ​രു​ക​യും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​വ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ ലാ​ഭ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യാ​യി മാ​റു​ക​യും ചി​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഫാ​ദി​ൽ അ​ൽ ഊ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ല്ലാ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടും 2022 മു​ത​ൽ താ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഒ​രു ലൈ​റ്റി​ങ് അ​പേ​ക്ഷ പോ​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ വൈ​ദ്യു​തി വി​ച്ഛേ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നീ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ൾ വ​ഴി പൗ​ര​ന്മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ താ​മ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മൊ​ഖാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ളും ഏ​കോ​പ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Council says only five percent of street lighting applications in Muharraq are approved
