    ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് അ​ല​വ​ൻ​സ്; നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന

    ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് അ​ല​വ​ൻ​സ്; നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന
    മ​ന്ത്രി ഗാ​നിം അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് അ​ല​വ​ൻ​സി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു. വ​രു​മാ​ന​പ​രി​ധി 1000 ദീ​നാ​ർ ആ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 'ഒ​റ്റ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ' മാ​ത്ര​മേ പാ​ടു​ള്ളൂ എ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വ​രു​മാ​നം എ​ങ്ങ​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഗാ​നിം അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ, യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​രു​മാ​നം സ്ഥി​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും നി​ല​വി​ലെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തു​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വ​രു​മാ​നം എ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഈ ​പ​ഠ​നം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ 2013ൽ ​എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വും നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യും ചേ​ർ​ന്ന് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തും അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. 1000 ദീ​നാ​റോ അ​തി​ൽ കു​റ​വോ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള ഓ​രോ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കു​ടും​ബ​നാ​ഥ​നും ഈ ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. 2021 ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ല​വ​ൻ​സ് 10 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഈ ​പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഫ്രീ-​പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ വ​രു​മാ​നം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    Cost of Living Allowance; Comprehensive review to amend rules
