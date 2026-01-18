Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    സു​ര​ക്ഷ-​ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം; ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യി ധാ​ര​ണ

    പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​ഫ് അ​ലി സ​ർ​ദാ​രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങി
    പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​ഫ് അ​ലി സ​ർ​ദാ​രി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ല​ഹ​രി മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​ലും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും പാ​കി​സ്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​ഫ് അ​ലി സ​ർ​ദാ​രി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്.

    സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​വും പാ​കി​സ്താ​നും ത​മ്മി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ​യും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ർ​ദാ​രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ർ​ദാ​രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ർ​ണാ​യ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഇ​നി മു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തും.

