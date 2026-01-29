Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ലോ​ൺ മ​സ്കി​ന്റെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:01 AM IST

    ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്കി​ന്റെ സ്റ്റാ​ർ​ലി​ങ്കു​മാ​യി ക​രാ​ർ; ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ൽ പ​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​നി ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ന്റെ എ​യ​ർ​ബ​സ് A320 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​കും സ്റ്റാ​ർ​ലി​ങ്ക് ആ​ദ്യം എ​ത്തു​ക
    ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്കി​ന്റെ സ്റ്റാ​ർ​ലി​ങ്കു​മാ​യി ക​രാ​ർ; ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ൽ പ​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​നി ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ്
    cancel
    Listen to this Article

    നാ​മ: വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യാ​ൽ പി​ന്നെ ലോ​ക​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം അ​റ്റു എ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മാ​കു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​ന​മാ​യ 'സ്റ്റാ​ർ​ലി​ങ്ക്' ഇ​നി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ന്റെ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കാ​നാ​യി ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്കി​ന്റെ സ്പേ​സ് എ​ക്സു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഗ​ർ​ഫ് എ​യ​ർ.

    പ​ല വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റി​ന് വ​ൻ തു​ക ഈ​ടാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ഈ ​സേ​വ​നം തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ആ​കാ​ശ​ത്ത് 35,000 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്നും റീ​ൽ​സ് കാ​ണാ​നും വാ​ട്സാ​പ്പി​ൽ മെ​സ്സേ​ജ് അ​യ​ക്കാ​നും, സി​നി​മ​ക​ൾ കാ​ണാ​നും ഇ​നി ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​കു​തി​യോ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ന്റെ എ​യ​ർ​ബ​സ് A320 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​കും സ്റ്റാ​ർ​ലി​ങ്ക് ആ​ദ്യം എ​ത്തു​ക. വൈ​കാ​തെ ത​ന്നെ ബോ​യിം​ഗ് 787 ഡ്രീം​ലൈ​ന​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഹൈ-​സ്പീ​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    ആ​കാ​ശ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ആ​ദ്യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സും എ​മി​റേ​റ്റ്സും ഫ്ലൈ ​ദു​ബാ​യു​മൊ​ക്കെ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ സ്റ്റാ​ർ​ലി​ങ്കു​മാ​യി ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ആ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റും കൂ​ടി എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​മാ​ന​യാ​ത്ര ശ​രി​ക്കും ഹൈ-​ടെ​ക് ആ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 8,000 ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് സ്റ്റാ​ർ​ലി​ങ്ക് ഈ ​വേ​ഗം വാ​ഗ്ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ,

    ഇ​നി ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ൽ പ​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ 'ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഇ​ല്ല​ല്ലോ' എ​ന്നോ​ർ​ത്ത് ആ​രും സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി വ​രി​ല്ല....!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Elon Muskgulf airContractStarlink
    News Summary - Contract with Elon Musk's Starlink; Gulf Air says it's now internet
    Similar News
    Next Story
    X