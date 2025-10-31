Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 2:23 PM IST

    കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ-​വൈ.​കെ. അ​ൽ​മൊ​യ്യ​ദ് 'ഗോ ​ഫോ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്' പ​ദ്ധ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ-​വൈ.​കെ. അ​ൽ​മൊ​യ്യ​ദ് ഗോ ​ഫോ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി
    cancel
    camera_alt

    'ഗോ ​ഫോ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്' സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വി​ന് സ്വ​ർ​ണം

    സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ട​യേ​ഴ്സും വൈ.​കെ. അ​ൽ​മൊ​യ്യ​ദും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ഗോ ​ഫോ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്' ഇ​ൻ​സെ​ന്റീ​വ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച കാ​ദി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​നും സി​മ്പി​ൾ പ്ല​സ് ഗാ​രേ​ജി​നു​മാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വു​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ, വൈ.​കെ. അ​ൽ​മൊ​യ്യ​ദ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ട​യേ​ഴ്സ് സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സാ​ന്റി​യാ​ഗോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, വൈ.​കെ. അ​ൽ​മൊ​യ്യ​ദ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ജോ​ർ​ജ്കു​ട്ടി തോ​മ​സ്, സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് കെ., ​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷാ​ജി പി ​എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Continental-Y.K. Almoyed 'Go for Gold' scheme
    Similar News
    Next Story
    X