Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    17 Oct 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    17 Oct 2025 7:22 AM IST

    താ​മ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ​ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്കാം

    ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗീ​കാ​രം
    താ​മ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ​ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്കാം
    മ​നാ​മ: താ​മ​സ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ​ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ സു​ഖ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും നി​ർ​മാ​ണ-​ക​രാ​ർ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ഒ​രു സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലോ പൊ​തു​ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഉ​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ​വാ​ദ​മാ​യി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും ഈ ​നി​യ​മം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം, പൊ​ളി​ക്ക​ൽ, ഖ​ന​നം എ​ന്നി​വ നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളും സ​മ​യ​വും നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    ഓ​രോ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്കും അ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണ സ​മ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ്വ​ന്തം തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹ​നി​ക്കാ​തെ പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ

    നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത് ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത​ശി​ക്ഷ​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രും. 1000 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ 10,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​ഡ്ജി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ ര​ണ്ടും ഒ​രു​മി​ച്ചു​മാ​യി​രി​ക്കും ശി​ക്ഷ. ഗ​സ​റ്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    അ​തേ​സ​മ​യം ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്, ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, സു​ര​ക്ഷ, പ​രി​സ്ഥി​തി​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​തി​യ നി​ർ​മാ​ണ നി​യ​മം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​നോ​ട​കം ക​ര​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പു​തി​യ ക​ര​ട് നി​യ​മം, വി​ശാ​ല​മാ​യ നി​യ​മ​ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ന​ട​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

