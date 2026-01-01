Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 3:18 PM IST

    100 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് സൗ​രോ​ർ​ജ നി​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    100 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് സൗ​രോ​ർ​ജ നി​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: സൗ​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ ദു​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന 100 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ശേ​ഷി​യു​ള്ള സോ​ളാ​ർ പ​വ​ർ പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ക​ർ​മം ന​ട​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 20 ശ​ത​മാ​നം 2035ഓ​ടെ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്.8,30,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 1,35,000 സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നി​ല​യം ദേ​ശീ​യ ഗ്രി​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘2060ഓ​ടെ കാ​ർ​ബ​ൺ ന്യൂ​ട്ര​ലി​റ്റി കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കും. വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഹ​രി​ത ഊ​ർ​ജം എ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ഇ​ത് ക​രു​ത്തേ​കും.’ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​മാ​ൽ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നും കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും ഈ ​പ്ലാ​ന്റ് സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​ൽ ദു​റി​ലെ 66/11 സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​നി​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ദേ​ശീ​യ ഗ്രി​ഡി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക.

    TAGS:Bahrain News
    News Summary - Construction of 100 MW solar power plant begins
