Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​ട​ങ്ങി​യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:30 PM IST

    മ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    നോ​ർ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ്‌​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി.

    അ​നു​പ​മ ഐ.​എ.​എ​സി​ന് പി.​എ​ൽ.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ജീ​വ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ്‌​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. അ​നു​പ​മ ഐ.​എ.​എ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും, എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു തീ​രു​മാ​നം ഉ​ട​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കാ​ണു​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ നി​വേ​ദ​നം എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഐ.​ഡി എ​ന്നി​വ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക. മ​റു​നാ​ട​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന് സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ന് ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും, നി​ല​വി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​തേ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ, പ്രീ​മി​യം, ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​നോ​ടും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bahrain-bahrain newsgulf newsgulf news malayalam
    News Summary - Consideration is being given to including returned expatriates in ‘Norka Care’ insurance
    Similar News
    Next Story
    X