Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 12:31 PM IST

    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷം മ​നാ​മ​യി​ലെ സു​വൈ​ഫി​യ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ​ നടന്നു
    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷം മ​നാ​മ​യി​ലെ സു​വൈ​ഫി​യ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബി​ൻ ദാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യും വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ രാ​ജേ​ഷ് വി.​കെ, മ​നു ത​റ​യ്യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രും മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ കു​ട്ടി, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ൻ​ഷീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രേ​ഷ്മ സു​ബി​ൻ​ദാ​സ്, നീ​തു ല​ക്ഷ്മി, ജ​സ്‌​ന അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷ​ബീ​ർ മു​ക്ക​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​മ്മ​ർ സി.​കെ, ജം​ഷി​ദ ക​രി​പ്പാ​യി, സു​ഹ്‌​റ മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ​കു​ട്ടി, റ​ജീ​ന ഇ​ബ്രാ​ഹീം, സു​ഹ്‌​റ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, മു​ഹ്സി​ന കെ.​സി, വൈ​ഷ്ണ​വി ശ​ര​ത്, ‘ദ ​വി​ൻ​ഡോ ഓ​ഫ് ട്രൂ​ത്’ പു​സ്ത​കം എ​ഴു​തി​യ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് മെം​ബ​ർ അ​നീ​ഖ അ​ബ്ബാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സാ​ജി​ദ് ക​രു​ളാ​യി, ര​ജീ​ഷ് ആ​ർ.​പി, ഷിം​ന ക​ല്ല​ടി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി. റോ​ഷ​ൻ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മെ​ന്റ​ലി​സം പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ വി​ജേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി​രാ​ജ​ൻ, ജു​മി മു​ജി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ട്സ് വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സാ​ന്റാ ക്ലോ​സ്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ വി​നോ​ദ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    അ​ദീ​ബ് ഷ​രീ​ഫ്, റ​മീ​സ് കാ​ളി​കാ​വ്, ത​സ്‌​ലീം തെ​ന്നാ​ട​ൻ, സു​ബി​ൻ മൂ​ത്തേ​ടം, അ​രു​ൺ കൃ​ഷ്ണ, ലാ​ലു ചെ​റു​വോ​ട്, ന​ജീ​ബ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ അ​യ​നി​ക്കോ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് അ​ക​മ്പാ​ടം, വി​വേ​ക് ഭൂ​ഷ​ൺ, ജം​ഷി​ർ ടി.​പി, യാ​ഷി​ക് കെ.​വി, ജി​തി​ൻ ഹ​രി​ദാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹാ​ഷി​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ബ​ഷീ​ർ മു​ത്തു, ശ​ര​ത്, നീ​തു ര​ജീ​ഷ്, ഷാ​മി​യ സാ​ജി​ദ്, മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, മെ​ഹ്ജ​ബി​ൻ സ​ലീ​ജ്, ഫ​ർ​സാ​ന ന​ജീ​ബ്, ഷ​ഫ യാ​ഷി​ക്, ഷി​മ എ​ബ്ര​ഹാം, സ​ജ്‌​ന ക​രി​പ്പാ​യി, ദി​വ്യാ​ദാ​സ്, സ​ജ്‌​ന മ​മ്പാ​ട്, റു​ബീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ പാ​ച​കം ചെ​യ്ത രു​ചി​ക​ര​മാ​യ നാ​ട​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും, ലൈ​വ് ബി​ബി​ക്യു വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വി​ള​മ്പി. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsChristmas New Year CelebrationConnolly Nilambur
    News Summary - Connolly Nilambur organized Christmas New Year celebration
    Similar News
    Next Story
    X