കനോലി നിലമ്പൂർ കൂട്ടായ്മ ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
മനാമ: ജീവകാരുണ്യ കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖ സംഘടനയായ കനോലി നിലമ്പൂർ ബഹ്റൈൻ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനും സർഗാത്മക കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് രൂപവത്കരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് അൻവർ നിലമ്പൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുബിൻ ദാസ് സ്വാഗതവും പറഞ്ഞു.
ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് പ്രസിഡന്റ് ഫാദിൽ അലി, സെക്രട്ടറി ആയിഷ സെബാ, ട്രഷറർ കാശിനാഥൻ, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി അയാൻ അഹ്മദ്, ചീഫ് കോഓഡിനേറ്റർ അമൽ ഷാഹിൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ മുഹമ്മദ് സയാൻ, ജെഫ്രി, മുഹമ്മദ് അജ്ലാൻ. ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ ജസ് ലിൻ, അംന സലീജ്, നൈറ ദനീൻ, എന്റർടൈന്മന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ നിലക്ഷ്, പി.വി. ജേഷ്, മിഖ സൂസൻ, ആയിഷ നിദ. സ്പോര്ട്സ് വിങ് കൺവീനർമാരായ ശ്രാവൺ ദാസ്, മുഹമ്മദ് അദ്നാൻ, ചാരിറ്റി വിങ് ഏബൽ ബിനു, നബ്ഹാൻ, അനിഘ ലക്ഷ്മി ആർ.പി, സാഹിത്യവിഭാഗം സെക്രട്ടറിമാർ സഫ്വാ, നൂഹ മറിയം, ഐറ ആയിഷ, മീഡിയ വിങ് ഫാബിസ് അലി, ഐമ സലീജ്, ദിയ മെഹ് വിഷ് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളും ലേഡീസ് വിങ്ങും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. ട്രഷറർ അനീസ് ബാബു നന്ദി പറഞ്ഞു.
