    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:05 AM IST

    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബി​ൻ ദാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫാ​ദി​ൽ അ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​യി​ഷ സെ​ബാ, ട്ര​ഷ​റ​ർ കാ​ശി​നാ​ഥ​ൻ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​യാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​മ​ൽ ഷാ​ഹി​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​യാ​ൻ, ജെ​ഫ്രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ജ്‍ലാ​ൻ. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ജ​സ് ലി​ൻ, അം​ന സ​ലീ​ജ്, നൈ​റ ദ​നീ​ൻ, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ന്മ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ നി​ല​ക്ഷ്, പി.​വി. ജേ​ഷ്, മി​ഖ സൂ​സ​ൻ, ആ​യി​ഷ നി​ദ. സ്പോ​ര്‍ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ശ്രാ​വ​ൺ ദാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ദ്നാ​ൻ, ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ഏ​ബ​ൽ ബി​നു, ന​ബ്ഹാ​ൻ, അ​നി​ഘ ല​ക്ഷ്മി ആ​ർ.​പി, സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ സ​ഫ്‌​വാ, നൂ​ഹ മ​റി​യം, ഐ​റ ആ​യി​ഷ, മീ​ഡി​യ വി​ങ് ഫാ​ബി​സ് അ​ലി, ഐ​മ സ​ലീ​ജ്, ദി​യ മെ​ഹ് വി​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​സ് ബാ​ബു ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Bahrain NewsChildren's WingConnolly Nilamburgulf news malayalam
