Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightക​നോ​ലി-​ബി.​എം.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 2:03 PM IST

    ക​നോ​ലി-​ബി.​എം.​സി ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ക​നോ​ലി-​ബി.​എം.​സി ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    ക​നോ​ലി-​ബി.​എം.​സി ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി​യു​ടെ ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​യി​രം സൗ​ജ​ന്യ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന് മ​നാ​മ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ന് ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ദീ​ബ് ചെ​റു​നാ​ല​ക​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് വി​ത​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ ജി, ​ഷ​റ​ഫ് അ​ലി കു​ഞ്ഞി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷി​ഫ് വ​ട​പു​റം, അ​നി​മോ​ൻ വാ​ണി​യേ​ലി​ൽ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജു​മി മു​ജി, ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​സാ​ഖ്‌ ക​രു​ളാ​യി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​വ​ർ​ക്കും ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ളും ന​ബി​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ളും നേ​രു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Connolly-BMC Onam crore distributed
    Similar News
    Next Story
    X