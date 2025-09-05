കനോലി-ബി.എം.സി ഓണക്കോടി വിതരണം ചെയ്തുtext_fields
മനാമ: കനോലി നിലമ്പൂർ ബഹ്റൈൻ കൂട്ടായ്മ ബഹ്റൈൻ മീഡിയ സിറ്റിയുടെ ശ്രാവണ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുറഞ്ഞ വേതനക്കാർക്കുള്ള ആയിരം സൗജന്യ ഓണക്കോടി വിതരണത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് മനാമ ലേബർ ക്യാമ്പിൽ ഓണക്കോടി വിതരണം ചെയ്തു.
പ്രസിഡന്റ് അൻവർ നിലമ്പൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിന് ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി അദീബ് ചെറുനാലകത്ത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ബി.എം.സി ചെയർമാൻ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ സുധീർ തിരുനിലത്ത്, മണിക്കുട്ടൻ ജി, ഷറഫ് അലി കുഞ്ഞി എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി.
സ്പോർട്സ് വിങ് കൺവീനർ ആഷിഫ് വടപുറം, അനിമോൻ വാണിയേലിൽ, ലേഡീസ് വിങ് കോഓഡിനേറ്റർ മുബീന മൻഷീർ, എന്റർടൈൻമെന്റ് സെക്രട്ടറി ജുമി മുജി, ലേബർ ക്യാമ്പ് സൂപ്പർവൈസർ മജീദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ചാരിറ്റി കൺവീനർ റസാഖ് കരുളായി നന്ദി പറഞ്ഞു. ഏവർക്കും കനോലി നിലമ്പൂർ കൂട്ടായ്മയുടെ ഓണാശംസകളും നബിദിനാശംസകളും നേരുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
