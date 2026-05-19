Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകേരളത്തിന്റെ പുതിയ ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 May 2026 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 2:01 PM IST

    കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ഭരണസാരഥികൾക്ക് ആശംസകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ഭരണസാരഥികൾക്ക് ആശംസകൾ
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ബി. രവിപിള്ള

    (ചെയർമാൻ, ആർ.പി ഗ്രൂപ് ഓഫ് കമ്പനീസ് )

    കേരളത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ ബഹുമാനപ്പെട്ട വി.ഡി. സതീശനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. ജനക്ഷേമത്തിനും, വികസത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന, യുവതലമുറയ്ക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളേകുന്ന ഒരു മികച്ച ഭരണകാലം ഈ സർക്കാരിലൂടെ സാധ്യമാകട്ടെ.

    കേരളത്തെ കൂടുതൽ ശക്തവും സമാധാനപരവും വികസിതവുമായ ഒരു മാതൃകാ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാനും പുതിയ ഭരണനേതൃത്വത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പദ്ധതികൾ വിപുലീകരിക്കുമെന്നും നാടിന്റെ വികസനത്തിന് പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നതിനൊപ്പം, നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കായുള്ള എല്ലാവിധ പ്രാർഥനകളും അറിയിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new leadersCongratulationKerala
    News Summary - Congratulations to the new leaders of Kerala
    Similar News
    Next Story
    X