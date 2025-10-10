Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    10 Oct 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    10 Oct 2025 10:32 AM IST

    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം

    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം
    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​സി.​എ​ഫ്) ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ക​പ്പ് 2025 ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ടീ​മി​നെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ളി​ന് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​വി​ജ​യം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത ടീ​മി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബേ​സി​ൽ, ജു​ഗ​ൽ ജെ ​ബി, ര​ൺ​വീ​ർ ചൗ​ധ​രി, ആ​ശി​ഷ് ആ​ചാ​രി, ആ​രോ​ൺ സേ​വ്യ​ർ, ധൈ​ര്യ ദീ​പ​ക് സാ​ഗ​ർ, ഇ​ഷാ​ൻ മി​സ്ട്രി, വി​കാ​സ് ശ​ക്തി​വേ​ൽ, ഡാ​ൻ എം ​വി​നോ​ദ്, അ​യാ​ൻ ഖാ​ൻ, നി​ഹാ​ൽ ഷെ​റി​ൻ, കാ​ർ​ത്തി​ക് ബി​മ​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് ഷൈ​ൻ, ബെ​നി​റ്റോ ജോ​സ​ഫ് അ​നീ​ഷ്, അ​ങ്കി​ത് വി​ക്രം ഭാ​യ് ത​ങ്കി, കി​സ്‌​ന കേ​ത​ൻ ച​ന്ദ്ര​കാ​ന്ത് ക​ൻ​സാ​ര എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ളി​നെ​തി​രാ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ലി​ന്റെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ സെ​ഞ്ച്വ​റി വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ലാ​ണ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. മൊ​ത്തം 11 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    സ്‌​കൂ​ൾ കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​രാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി ശ്രീ​ധ​ർ ശി​വ സാ​മി​യ്യ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ച്ച ടീ​മി​നെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ക​നെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

